Даниэль Негреану, который позорно провел предыдущий покерный год, проиграв более 2.2 миллиона долларов, пытается как можно быстрее наверстать серьезные финансовые потери. Канадец вписался в покерное пари, которое может принести ему 500 000 долларов.

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Беспокойство в покерное комьюнити посеяли покеристы Лэндон Тайс и Джереми Беккер, которые решили выяснить, кто из них лучше выступит на WSOP 2024. Ребята, конечно, подкрепили пари финансовым интересом, правда не озвучили сумму, на которую будет претендовать победитель – тот, кто выиграет больше призовых по итогам 25 турниров Мировой серии покера.



Лэндон Тайс (слева) и Джереми Беккер (справа) / Фото Cardmates

Зато вполне конкретные суммы уже известны в своеобразном сайд-поте. Даниэль Негреану поставил 250 000 долларов на Беккера. А вот его визави по перепалкам в соцсетях Мэтт Берки поддержал Тайса, и двое последних уже успели создать коалицию. Если Беккер побеждает Тайса, Негреану получает от тандема оппонентов четверть миллиона. Если же Тайс соберет больше призовых на WSOP, канадец не досчитается 250 000 долларов.

Более того, Негреану, как человек довольно азартный, готов рискнуть и вдвое большей суммой. До 28 мая, когда стартует главный покерный фестиваль сезона, еще достаточно времени, поэтому ждем новых вызовов и сумасшедших ставок от богатых покерных селебретис.