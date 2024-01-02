Канадский покерист откровенно заявил, что 2023-й год – худший в его карьере. Суммарно Негреану проиграл 2 228 174 доллара. Однако Даниэль не собирается опускать руки, и уже поделился планами на текущий год.

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В 2024-м "Kid Poker" собирается играть меньше турниров, усердно трудиться и уважать соперников, а также не гнаться за званием лучшего игрока WSOP. В 2004 и 2013 Негреану уже выигрывал титул лучшего игрока Мировой серии покера. "Эта награда не стоит своих огромных вложений", – заявил покерист на видео.

В прошлом году Негреану сыграл 145 турниров, причём в некоторые он регистрировался далеко не в оптимальном состоянии и плохом настроении. В 2024-м Даниэль собирается реже появляться на сериях, обещая более качественный подход к игре.

Итоги года от Даниэля Негреану: смотрите видео



