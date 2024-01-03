Нещодавно Даніель Негреану відверто поплакався своїй аудиторії, мовляв 2023 рік став для нього справжнім жахіттям. Зірка покеру примудрився зіграти сезон у величезний мінус. Фортуна, схоже, почала повертати борги.

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Негреану тріумфально розпочав рік, вигравши Last Chance Event в рамках серії PGT. Живий турнір з Безлімітного Холдему з бай-іном 10 100 доларів зібрав 91 вхід, а відтак 910 000 доларів призового фонду.



Даніель Негреану / Фото WSOP

За традицією, престижну серію не оминули своєю увагою імениті гравці. Скажімо, до зони ITM потрапили Крістен Фоксен, Нік Шульман, Девід Пітерс та Джастін Бономо. Особливого представлення не потребує й чемпіон. У хедз-апі Негреану розібрався із Даніелем Смільковичем і виграв 218 400 доларів призових. У списку найуспішніших турнірних гравців в історії "Kid Poker" зміцнився на шостій позиції. В канадця уже 51.63 мільйони доларів прихових.