Свій новий матеріал Ролле назвав "Як змінити свої життя, не роблячи нічого (і стати успішним у покері)". Бенджамін виклав кілька основних аспектів, які допомогли йому самому стати успішним.

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Найкращі ідеї в нашому житті та коли вони приходять

Доведено, що круті ідеї виникають у моменти незайнятості. Коли ви гуляєте, приймаєте душ, їдете у таксі чи медитуєте. Іноді нічого не робити — найлегший шлях до продуктивності! У цьому сенсі покер нічим не відрізняється. Нам потрібно під час гри зберігати чистий розум, спокій та терпіння.

Нас оточує забагато зайвих речей

Суспільство нам диктує, що ми повинні бути в постійному режимі відстежуванні всього, що нас оточує та робити багато марних дій! Проте, потрібно прагнути до того, щоб робити якраз МЕНШЕ. Фокусуйтесь на головному та не відволікайтесь на тисячі дрібниць. Мозок працює якнайкраще, коли ви концентруєтесь на одній справі.

Зараз ви граєте у покер

Уявіть собі, що ви можете спокійно подумати про все, що відбувається за столом, як під час прогулянки чи медитації. Скільки покерної теорії ви зможете пригадати? Скільки нотсів ви зможете зробити? Що більшість гравці роблять натомість? Відкривають купу столів, а паралельно вмикають YouTube, аби було "не нудно". Ще частіше рефлекторно клацають на комп’ютерну мишку і ні на мить не залишаються наодинці зі своїми думками.



Концентруйтеся на грі / Shutterstock

До чого ці думки?

Почніть з малого – визначте одну річ, яка зараз забирає у вас багато сил, часу та нервів. Спробуйте забути про неї, або присвячуйте їй мінімум часу, хоча б упродовж місяця. Всі ми любимо комфорт. Якщо нас різко помістити у складну ситуацію, мотивація швидко зникне. Тож ставте реальні цілі. Всього одна річ – відмовтеся від того, що вам заважає та тягне вас назад.

Хваліть себе за успіхи

Ви не курили 20 днів, але потім зірвалися. Не переймайтесь, минулого місяця ви курили всі 30 днів (прогрес на 66%). Не потрібно реагувати на цей зрив, як на глобальну невдачу. Що у житті, що у покері – все приходить поступово і з постійною робою над собою. Навчіться потихеньку рухатися до цілей, у покері ви теж швидко побачите прогрес. Успіхів, чемпіони!

Негреану зупинився за крок від трофея

Зірковий Даніель Негреану знову не зміг здобути чемпіонський трофей серії PGT Tour. Цього разу канадець поступився у хедз-апі Філіпу Штернгаймеру, але все одно заробив понад 100 тисяч доларів.