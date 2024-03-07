В Корейському Чеджу розіграли перші титул серії Triton, яка збирає покеристів із тугими гаманцями. Стартовий турнір обійшовся кожному із 269 учасників у 15 000 доларів.

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Федір Хольц, який є найуспішнішим німецьким турнірним гравцем в історії (понад 40 мільйонів доларів призових за кар’єру), рівно пройшов усю турнірну дистанцію, а на фінішній прямій упевнено розібрався із залишками опозиції.



Сет Готліб / Фото Triton Poker

Хедз-ап проти Сета Готліба німець розпочав із суттєвим відставанням за розміром стеку – 36 ВВ проти 55 ВВ. Перехопити ініціативу Хольцу допомогли 8-5о. Американець залімпив тузів, а підступний рівер переїхав найсильнішу стартову руку в покері – Федір зібрав тріпс п’ятірок.



Федір Холь та його дівчина Аннеліна / Фото Triton Poker

У вирішальній роздачі J-J Хольца встояли у виставленні проти Q-10 Готліба і чемпіон відправився приймати привітання від своєї дівчини Аннеліни. Вартість трофею склала 786 000 доларів. Німецький покерист, відтак здолав позначку у 41 мільйон доларів призових за кар’єру.