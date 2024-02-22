Том "durrrr" Дван, один із найбільш холоднокровних кеш-гравців в історії покеру, вочевидь, переживає не найкращі часи з точки зору банкролу. Відомі покеристи уже відверто апелюють до зірки у соцмережах, вимагаючи повернути давні борги, а мова про величезні гроші.

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Застерігаю вас від ведення справ із Томом Дваном. Він заборгував мені 226 000 доларів. Минуло вже чотири роки, а грошей немає. Він каже, що заплатить наступного тижня, після серії Triton, але ніколи цього не робить, – написав у соцмережі Х покерист Пітер Джеттен.

Ще більш ґрунтовні фінансові претензії до Тома Двана у Дена Кейтса. Мова про суму із шістьма нулями. Боржник зволікає із поверненням коштів вже майже 15 років!

"Том хизується тим, як він уміло мене обкрутив і це трохи дратує. Він так і не повернув мені ще близько 1 000 000 доларів за поразку в челенджі датовану ще 2009 роком", - нарікає Ден Кейтс.

Том Дван реагувати на гнівні пости кредиторів не поспішає, чим ще більше себе "закопує". З такими розкладами скоро американцю не те що грошей ніхто не позичить, не захоче сідати за один покерний стіл.