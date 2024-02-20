Даг Полк, володар трьох браслетів WSOP, продовжує ризикувати власними грошима заради популяризації покерного клубу The Lodge Card Club, співвласником якого нещодавно став. У січні участь у "домашній" кеш-сесії обійшлась американцю майже у 300 000 доларів, левову частку програшу покерист уже повернув.

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Після восьми годин не надто успішної гри на лімітах 100/200 доларів (200 ББ анте) Даг Полк летів майже 200 000 доларів. Але усе кардинально змінилось за одну роздачу.

Відео з мережі Х The Lodge Card Club

В сутичці із Теслою, озброївшись кишеньковими 3-3, Полк відповів на рейз суперника на префлопі і був винагороджений ще однією трійкою на наступній вулиці. Суперник на дошці 3-J-4 влучив у гатшот і вирішив битись до останнього набою. Зрештою, після двох вагомих барелів Дага, Тесла оголосив ол-ін на тьорні лише із А-хай. Крутити вирішили два рівери, але жоден андердогу не допоміг.

У підсумку Даг Полк забрав суттєвий банк – 509 550 доларів – другий за розміром в історії грального закладу The Lodge Card Club. Cпіввласник клубу завершив сесію із найбільшим профітом – чистий виграш Дага Полка склав 182 625 доларів.