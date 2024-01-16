Нещодавно Даг Полк, володар трьох браслетів WSOP, став співвласником покерного клубу The Lodge Card Club. Бос, як показує практика, полюбляє і сам пограти і, як то кажуть, рідні стіни допомагають йому не надто.

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Даг Полк запросив до свого закладу небідних покеристів і влаштував кеш-гру на високих лімітах 200/400 доларів. Кожен із товстосумів, до слова, розмінявся на щонайменше 100 000 баксів. Гра велась не за закритими дверима – баталії транслювали на стрімі в мережі. І подивитись було на що.

В одній із роздач Полк програв 350 000 доларів із A-хай. Даг обрав стратегію блефу і дотримувався її до кінця, поставивши три бареля із A4s. Однак, на біду агресора його опонент Алекс уже на тьорні зібрав сет валетів і не збирався пасувати. Переможець снепом відбив останню ставку Дага Полка і забрав рекордний банк в історії The Lodge Card Club – 707 800 доларів.



Біл Перкінс / Фото PokerNews

Невдаха у підсумку завершив сесію із солідним мінусом – 288 900 доларів. Однак не Дагу Полку судилось стати головним спонсором столу. Відомий бізнесмен Біл Перкінс, якого частенько бачимо в компанії покерних хайролерів, попрощався зі 741 100 баксами.