Гравець Джефф Леннон потрапив на змагання через кваліфікаційний івент Dream Seat, який дає шанс покеристам-любителям зіграти за одним столом із популярними покер-про. Не дивлячись на те, що він не потрапив до фінального столу, однаково зробив собі "ім’я" під час прямої трансляції.

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Вульгарна поведінка гравця перейшла усі межі

За столом він поводився неналежним чином. Леннон перебрав з алкоголем, багато лаявся і чіплявся до єдиної дівчини в турнірі, актриси та моделі Арден Чо:

– Ти сама звідки, твій хлопець грає у покер?

– У мене немає хлопця, і я б не зустрічалася з покеристом, – відповіла Арден.

– Лесбіянка, чи що? Така красуня і без хлопця, як так? – не припиняв нахаба.



Джефф Леннон та Арден Чо / PokerGo

Але всі зітхнули з полегшенням, коли Леннон вилетів, зайнявши 22 місце, навіть не потрапивши до ITM, а ось Чо дійшла до хедзапу та зайняла 2 місце з виграшем у 200 000 доларів.

Витівки Леннона потрапили під критику глядачів у чаті ютубу, яким не сподобалися деякі коментарі, які він направив на адресу актриси Арден Чо, єдиної жінки в стрімі, яка є любителькою в покері. Розмова Леннона з Чо була різко розкритикована глядачами в чаті прямого етеру.

Хто отримав головний приз турніру

Головний приз у розмірі 500 000 доларів цього року отримав німецький покерний професіонал Деніель Смількович. Це був один з чотирьох найбільших виграшів для володаря браслета з Фільдерштадта. Після цієї останньої перемоги на його рахунку більше 6 мільйонів доларів за кар’єру.

Чемпіонат PGT проходив протягом двох днів у PokerGO Studio на курорті та казино ARIA у Лас-Вегасі. Призовий фонд у 1 000 000 доларів було розподілено між шістьма найкращими гравцями.