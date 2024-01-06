Навколо особистості Метта Кірка ходить багато чуток, створюючи легенду про найвідважнішого лудомана в історії покеру. Доля його статків – це результат блискучих інвестицій, сімейної спадщини чи вдалої гри – залишається загадкою. Метт ніколи не розповідав про своє минуле, донині зберігаючи в таємниці особисте життя.

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Одні говорять, що Кірк народився у дуже багатій австралійській родині, інші – розбагатів у приватних іграх із бізнесменами. Також є думка, що хлопець вдало вклався на старті крипто буму та є власником понад 60 000 біткоїнів.

Більшість шанувальників покеру дізналися про нього, коли Метт Кірк почав з'являтися у різних покерних шоу. Наприклад, на Poker After Dark він запам'ятався тим, що виграв роздачу на 1 000 000 доларів у мільярдера Білла Кляйна.

Легендарна роздача за участі Метта Кірка: дивіться відео

Жага ризику та нестримна пристрасть до гри роблять Метта Кірка феноменом у світі покеру. Але при цьому достеменно невідомо, чи є він професійним гравцем. Прикладів успішної гри з його боку не так багато, навпаки, австралієць скоріше запам'ятався своїми невдачами.

У квітні 2018 року у межах partypoker Live у Монреалі була організована гра на високих лімітах за участю Роба Йонга, Леона Цукерника, Сема Трікетта та інших відомих хайроллерів. Метт Кірк не покидав столи майже увесь тиждень, програвши понад 5 000 000 доларів.

Метт Кірк із Леоном Цукерником / Фото kings-resort.com

У 2018 році про його схильність до лудоманії ходили різні чутки. Говорили, що протягом року Кірк без особливих проблем спустив понад 40 000 000 доларів у Лас-Вегасі. Якщо хоча б частина цих чуток правда, то з урахуванням поточного курсу біткоїну та загального статку Метта, який складає кілька мільярдів доларів, ці програші для хлопця були не такими й болючими.

Зараз Метту Кірку 35 років. Він уже не з'являється на покерних шоу, а востаннє відзначився в офлайні на Світовій серії покеру у 2020 році. У двох дорогих турнірах він загалом виграв понад 100 000 доларів.

