Самуель Ласковіц у світі покерних регулярів – справжній початківець. Американець лише в середині 2022 року почав на постійній основі грати в живих турнірах. Успіхи не змусили на себе довго чекати.

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Свою третю велику перемогу в кар’єрі Ласковіц оформив в Лас-Вегасі, де відбувається перший в цьому році етап PokerGO Tour. Турнір за 10 100 доларів PGT Last Chance #3 зібрав 82 входи і компанію солідних покеристів. У хедз-апі, скажімо, чемпіон здолав Айка Хекстона – восьмого у списку найуспішніших гравців в історії з 47 мільйонами доларів призових. От і скажіть, чи варто заради такого було кидати роботу юриста.

Завжди хотів стати покер-про, але відклав цей задум, закінчив юрфак і рік займався юридичною практикою. А потім в 2022 році поїхав з друзями до Лас-Вегасу, зіграв у WSOP Colossus, де фінішував другим (256 000 доларів призових), покинув роботу і почав грати у покер професійно – розповів Самуель Ласковіц.

Півтора роки гри у покер принесли Самуелю Ласковіцу 1 626 578 доларів призових. Зважаючи на успішний старт кар’єри, американець має усі шанси закріпитись в покерній еліті.