Хел Любарскі став першим сліпим гравцем у покер, який потрапив у призи на турнірах WSOP. У 29 років він переїхав до Лас-Вегасу, мріючи про кар'єру професійного гравця. Однак усі його наміри перекреслила хвороба, внаслідок якої чоловік повністю осліп.

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Переживши період серйозної депресії, Любарскі знайшов у собі сили продовжити кар'єру, але для цього йому потрібен був помічник. Він завжди стояв поруч, озвучував кишенькові карти та борд, щоб Любарскі міг орієнтуватися у тому, що відбувається за столом.

Крім того, у 2007 році американець навіть зіграв у Головній події WSOP. Заради цього йому довелося звернутися до адвоката та подати позов до суду на організаторів серії, оскільки правилами заборонено грати з помічниками. Любарскі виграв справу і був допущений.

У турнірі Main Event WSOP взяли участь 6 358 гравців. Сліпий покерист гідно боровся протягом кількох днів, посівши підсумкове 197 місце. За це він отримав 50 000 доларів. З того часу Любарскі неодноразово з'являвся на WSOP, оформивши загалом 9 ITM у турнірах Світової серії покеру на загальну суму призових понад 80 000 доларів.

Хел Любарскі / Фото PokerNews

Хел Любарскі помер у березні цього року, назавжди вписавши своє ім'я в історію покеру. Своїм прикладом чоловік довів, що сліпота – це не вирок. Він надихнув безліч людей з обмеженими можливостями не відмовлятися від повноцінного життя та улюбленої справи.

