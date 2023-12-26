Хэл Любарски стал первым слепым игроком в покер, который когда-либо попадал в призы на турнирах WSOP. В 29 лет он переехал в Лас-Вегас, мечтая о карьере профессионального игрока. Однако все его намерения перечеркнула болезнь, в результате которой мужчина полностью ослеп.

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Пережив период серьезной депрессии, Любарски нашел в себе силы продолжить карьеру, но для этого ему нужен был помощник. Он всегда стоял рядом, называл карманные карты и доску, чтобы Любарски мог ориентироваться в происходящем за столом.

Более того, в 2007 году американец даже сыграл в Главном событии WSOP. Ради этого ему пришлось обратиться к адвокату и подать в суд на организаторов серии, так как правилами было запрещено играть с помощниками. Хэл выиграл дело, и правило WSOP изменили ради него.

В турнире Main Event WSOP приняли участие 6 358 игроков. Слепой покерист достойно сражался в течение нескольких дней, заняв итоговое 197 место. За это он получил 50 000 долларов. С тех пор Любарски неоднократно приезжал в Лас-Вегас на WSOP, оформив в общей сложности 9 ITM в турнирах Мировой серии покера на общую сумму призовых более 80 000 долларов.

Хэл Любарски / Фото PokerNews

В марте 2023 года Хэл Любарски скончался, навсегда вписав свое имя в историю покера. Своим примером мужчина доказал, что слепота – это не приговор. Он вдохновил множество людей с ограниченными способностями не отказываться от полноценной жизни и любимого дела.