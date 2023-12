Кілька днів тому Микита Бодяковський виграв турнір Big One for One Drop, отримавши понад 7 000 000 доларів. Однак цей божевільний приз навіть не входить до десятки найбільших в історії турнірного покеру. Пропонуємо згадати, хто і коли вигравав найбільші гроші.

Брін Кенні – 20 563 324 доларів

Рекордна сума за перемогу в одному турнірі належить Бріну Кенні. У 2019 році він отримав понад 20 000 000 доларів на Triton Super High Roller Series. Цікаво, що американець навіть не виграв сам турнір Triton Million for Charity. Після угоди з Аароном Цангом титул дістався супернику, але в історії залишився Брін Кенні, як власник найбільшого призу в історії покеру.

Антоніо Есфандіарі – 18 346 673 доларів

Антоніо Есфандіарі / Фото PokerNews

Легендарний Антоніо Есфандіарі виграв схожу подію Big One for One Drop із бай-іном 1 000 000 доларів на Світовій серії покеру у 2012 році. Це був перший турнір-мільйонник, який зібрав 48 входів. Ця виплата складає 2/3 усіх зароблених грошей Есфандіарі у кар'єрі.

Аарон Цанг – 16 775 820 доларів

Китайський покерист Аарон Цанг став переможцем вже згаданого турніру Triton Million for Charity у 2019 році. Попри те, що Кенні заробив більше, Аарон також вписав своє ім'я до списку найбільших переможців в історії покеру.

Даніель Колман – 15 306 668 доларів

Коли вдруге на Світовій серії покеру проводили турнір із бай-іном 1 000 000 доларів, у ньому було зафіксовано 42 входи. Переможцем Big One for One Drop у 2014 році став Даніель Колман. Цікаво, що після цього він вирішив зав'язати з покером. До речі, у хедз-апі йому протистояв Даніель Негреану.

Даніель Колман / Фото sportingnews.com

Елтон Цанг - 12 248 912 доларів

У 2016 році Елтон Цанг виграв Monte-Carlo One Drop Extravaganza. Тут входів було ще менше – 28. Проте китайський покерист заробив неймовірні гроші, вписавши своє ім'я в історію покеру.

Даніель Вейнман – 12 100 100 доларів

Перемога, яка сталася відносно недавно. На WSOP-2023 у Лас-Вегасі титул чемпіона світу виграв Даніель Вейнман. Переможцю Головної події Світової серії зовсім трохи не вистачило, щоб опинитися у п'ятірці найбільших виплат в історії покеру.

Джеймі Голд – 12 000 000 доларів

Досить довгий час Main Event WSOP-2006 залишався рекордним за багатьма показниками, включно з сумою за перший приз. Тоді у Головній події Світової серії покеру взяло участь 8 773 гравців, а браслет виграв Джеймі Голд.

Джеймі Голд / Фото PokerNews

Закривають десятку найбільших виграшів в історії турнірного покеру власники 10 000 000 доларів. Цю виплату отримали Мартін Якобсон за перемогу у Main Event WSOP-2014, Хосейн Енсан у цьому ж турнірі у 2019-му та Джастін Бономо, який забрав титул Big One for One Drop на WSOP у 2018-му.