У ці дні тема подарунків набирає актуальності. Пропонуємо ідеї цікавих подарунків для тих, хто любить грати у покер і не уявляє свого життя без карт.

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Покерний набір

Більшість віддає перевагу онлайн-покеру, проте організувати домашню гру з друзями не менш захопиво. Грати на монети вже не актуально, тому якісний покерний набір може стати у пригоді.

Ігрові карти

Якщо ж у вашого друга вже є фішки, то завжди знадобляться якісні карти для покеру. Гравці часто люблять змінювати колоду не тільки через механічні пошкодження, а й через забобони. В інтернеті є безліч варіантів стильних та практичних ігрових карт.

Покерні прикраси

Гарний та елегантний аксесуар оцінять гурмани покерної гри. Кільце, ланцюжок або браслет і коштують недорого, і виглядають дуже стильно. Причому завжди можна зробити оригінальне замовлення під смак ваших друзів.

Покерні прикраси / Фото cardmates.net

Книга про покер

Для будь-якого гравця важливу роль відіграє теорія, тому покерна література буде чудовим подарунком. Є багато книг для гравців-початківців, а також для тих, хто професійно займається покером і постійно вдосконалюється.

Бай-ін у турнір

У різних містах України відбуваються офлайн-серії. Якщо ви наважитеся подарувати вашому другу участь у живому турнірі – цей досвід він точно запам'ятає на все життя. Також можна підібрати цікавий варіант в онлайні, де проводяться турніри з мільйонними гарантіями.

Чохол для телефону

Якщо ви знаєте модель телефона вашого друга, то можете підібрати йому тематичний чохол. Навіть якщо не знайдете готових зображень, можна замовити чохол з оригінальним принтом.

Чохол для телефону / Фото cardmates.net