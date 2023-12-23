Тема подарков сейчас набирает актуальность. Подобрали список самых интересных вещей для тех, кто любит играть в покер и не представляет свою жизнь без карт.

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Покерный набор

Большинство предпочитает онлайн-покер, однако организовать домашнюю игру с друзьями не менее увлекательно. Играть на копеечные монеты уже не модно, поэтому качественный покерный набор всегда будет приятным подарком.

Игральные карты

Если же у вашего друга уже есть фишки, то всегда могут пригодиться стильные карты. Покеристы часто любят менять колоды не только по причине механических повреждений, но и из-за суеверия. В интернете можно подобрать множество вариантов стильных и практичных колод.

Покерные украшения

Красивый и элегантный аксессуар оценят гурманы покера. Кольцо, цепочка или браслет и стоят недорого, и выглядят очень стильно. Причем всегда можно сделать оригинальный заказ по вкусу для ваших друзей.

Покерные украшения / Фото cardmates.net

Книга о покере

Для любого игрока важную роль играет теория, поэтому покерная литература может стать отличным подарком. Есть множество книг для начинающих игроков, а также для тех, кто профессионально занимается покером и постоянно работает над собой.

Бай-ин в турнир

В разных городах Украины проходят офлайн-серии. Если вы осмелитесь подарить вашему другу участие в живом турнире – этот опыт он точно запомнит на всю жизнь. Также можно подобрать интересный вариант в онлайне, где проводятся турниры с миллионными гарантиями.

Чехол для телефона

Если вы знаете модель смартфона друга, можете подобрать ему тематический чехол. Даже если не найдете готовых изображений, есть возможность заказать чехол с принтом.

Чехол для телефона / Фото cardmates.net