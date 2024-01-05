Самуэль Ласковиц в мире покерных регуляров – настоящий начинающий. Американец только в середине 2022 года начал на постоянной основе играть в живых турнирах. Успехи не заставили себя долго ждать.

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Свою третью большую победу в карьере Ласковиц оформил в Лас-Вегасе, где проходит первый в этом году этап PokerGO Tour. Турнир за 10 100 долларов PGT Last Chance #3 собрал 82 входа и компанию солидных покеристов. В хедз-апе, скажем, чемпион одолел Айка Хекстона – восьмого в списке самых успешных игроков в истории с 47 миллионами долларов призовых. Вот и скажите, стоило ли ради такого бросать работу юриста.

Всегда хотел стать покер-про, но отложил этот замысел, закончил юрфак и год занимался юридической практикой. А затем в 2022 году уехал с друзьями в Лас-Вегас, сыграл в WSOP Colossus, где финишировал вторым (256 000 долларов призовых), покинул работу и начал играть в покер профессионально – рассказал Самуэль Ласковиц.

Полтора года игры в покер принесли Самуэлю Ласковицу 1 626 578 долларов призовых. Учитывая успешный старт карьеры, у американца есть все шансы закрепиться в покерной элите.