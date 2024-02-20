Даг Полк, обладатель трех браслетов WSOP, продолжает рисковать собственными деньгами ради популяризации покерного клуба The Lodge Card Club, совладельцем которого недавно стал. В январе участие в "домашней" кэш-сессии обошлось американцу почти в 300 000 долларов, львиную долю проигрыша покерист уже вернул.

К теме Похудел на 800 000 долларов: бизнесмен "откупился" от покериста, признав свое поражение в паре

После восьми часов не слишком успешной игры на лимитах 100/200 долларов (200 ББ анте) Даг Полк летел почти 200 000 долларов. Но все кардинально изменилось за одну раздачу.

Видео из сети Х The Lodge Card Club

В схватке с Теслой, вооружившись карманными 3-3, Полк ответил на рейз соперника на префлопе и был вознагражден еще одной тройкой на следующей улице. Соперник на доске 3-J-4 попал в гатшот и решил биться до последнего патрона. В конце концов, после двух весомых баррелей Дага, Тесла объявил ол-ин на тьорне только с А-хай. Крутить решили два ривера, но ни один андердогу не помог.

В итоге Даг Полк забрал существенный банк – 509 550 долларов – второй по размеру в истории игорного заведения The Lodge Card Club. Совладелец клуба завершил сессию с наибольшим профитом – чистый выигрыш Дага Полка составил 182 625 долларов.