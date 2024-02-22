Том "durrrr" Дван, один из самых хладнокровных кэш-игроков в истории покера, очевидно, переживает не лучшие времена с точки зрения банкролла. Известные покеристы уже откровенно апеллируют к звезде в соцсетях, требуя вернуть давние долги, а речь об огромных деньгах.

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Предостерегаю вас от ведения дел с Томом Дваном. Он задолжал мне 226 000 долларов. Прошло уже четыре года, а денег нет. Он говорит, что заплатит на следующей неделе, после серии Triton, но никогда этого не делает, – написал в соцсети Х покерист Питер Джеттен.

Еще более основательные финансовые претензии к Тому Двану у Дэна Кейтса. Речь о сумме с шестью нулями. Должник медлит с возвратом средств уже почти 15 лет!

"Том хвастается тем, как он умело меня обкрутил и это немного раздражает. Он так и не вернул мне еще около 1 000 000 долларов за поражение в челлендже датированную еще 2009 годом", - сетует Дэн Кейтс.

Том Дван реагировать на гневные посты кредиторов не спешит, чем еще больше себя "закапывает". С такими раскладами скоро американцу не то что денег никто не одолжит, не захочет садиться за один покерный стол.