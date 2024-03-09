На днях Том, как и многие другие суперзвезды покера, участвует в Triton Super High Roller Series, специализирующейся на турнирах с очень высокими бай-инами и соответствующими призовыми.

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Все бы хорошо, вот только на одежде Двана во время игры заметили рекламу нелегального покер-рума. Подписывать спонсорские контракты с онлайн-платформами обычное дело для звездных покеристов, но обычно серьезные игроки не рискуют связываться с непопулярными, или тем более нелегальными площадками. В итоге для 37-летнего Тома это может иметь не только имиджевые, но и правовые последствия.

Правда, с имиджем Двана и без того не все в порядке. Недавно мы уже рассказывали, что канадский покерист Питер Джеттен обвинил Durrrr в нежелании возвращать более 200 тысяч долларов долга.

Что известно о Томе Дване Том Дван приобрел популярность в конце нулевых благодаря своему очень агрессивному стилю игры и любви к блефам. Он стал настоящей звездой популярных шоу High Stakes Poker и Poker After Dark. Также Дван активно играл кэш с высокими ставками в онлайне, разыгрывая банки в сотни тысяч долларов за одну раздачу.

История успеха Ника Петранджело

Один из самых успешных покеристов современности Ник Петранджело (почти 33 миллиона долларов призовых) рассказал о том, что привело его в покер и как он делал свои первые шаги к успеху.