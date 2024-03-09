Петранджело поділився спогадами про те, як робив свої перші кроки у покері. Ще у школі, а згодом і коледжі Нік досяг чималих успіхів у хокеї та гольфі. В останньому він упритул підібрався до професійного статусу.

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Проте, через серйозну травму голови американцю довелося попрощатися з атлетичними видами спорту. Щоб заповнити цю нішу, Нік і подався у покер. Під час навчання в коледжі сусід Петранджело по кімнаті познайомив його з авторитетним покеристом Джонатаном Джаффе, який згодом став наставником Ніка та розпалив у ньому пристрасть до інтелектуальної гри.

Я був одержимий покером, але грав на низьких лімітах. Я продав старі ключки для гольфу за 150 доларів, зробив депозит і хотів розкрутитися на NL100,

– згадує Петранджело.

Зрештою, закінчивши навчання в коледжі у 2010 році, Нік почав професійно грати в покер і це рішення стало визначальним у його життя. Нині 37-річний Петранджело займає 19-ту сходинку за сумою турнірних призових в історії покеру, вигравши майже 33 мільйони доларів. У його активі також 2 браслети WSOP.

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