Даг Полк, який є головним покерним ньюзмейкером останніх тижнів, не чекаючи завершення дуелі проти Даніеля Негреану, викликав на двобій ще двох знаменитих гравців. Під прицілом нестримного американця – Дойл Брансон та Біл Перкінс.

Окрилений успіхом проміжних результатів у протистоянні із Даніелем Негреану, Даг Полк шукає собі заняття уже на перспективу. У світлі нещодавнього скандалу, який розпалив відомий бізнесмен і покерист Біл Перкінс, Полк "жадає саме його крові".

Читайте також: Американський мільйонер розповів, як заробляти короткою колодою карт

Перкінс уже отримав виклик від Полка, який пропонує зустрітись наживо і зіграти в дорогий кеш із лімітами 200/400 доларів. На заваді сутичці може стати пандемія, оскільки суперникам буде непросто визначитись із полем бою. Крім того Перкінс, схоже, відверто побоюється за свій гаманець. Адже просить Полка дати йому час на підготовку.



Дойл Брансон. Фото: Poker Central

Легенді покеру Дойлу Брансону додаткові тренування вже точно не потрібні. Американець, який професійно грав у покер ледь не півстоліття, також "потрапив на олівець" Дагу Полку. "Texas Dolly" також зачепив молодого співвітчизника своїм коментарем стосовно ймовірного шахрайства. На виклик Браснон поки не відповів, та й сумнівно, що у свої 87 років погодиться на таку авантюру.