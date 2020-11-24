Відомий американський покерист Том Дван розказав про особливості гри в покер з короткою колодою карт.

Дван дав інтерв’ю Poker King. Перш за все він зауважив, що популярність Шорт Дек покеру помітно зростає. На думку Тома, це логічно, адже цей варіант гри є дуже яскравим: високі комбінації тут зібрати легше. Відповідно, драматичні роздачі трапляються часто.

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Американець переконує, що наразі геть небагато покеристів розуміють стратегію у цьому виді покеру. Тому конкуренція тут помітно нижча, ніж в Холдемі.

Дван поділився своєю стратегією гри. Головною помилкою покерист назвав неагресивні дії в хорошій позиції за столом. В покері з короткою колодою рішучі рішення трапляються дуже часто і новачкові важко відважитись кинутися в горнило битви, навіть з перспективною рукою. Тут слід грати сміливо, інакше більшу частину вашого стеку просто з’їдять.

Том Дван має реноме людини, що дуже вправно блефує і має нестандартне мислення. Тому не дивно, що американець рекомендує не боятися виходити за рамки звичної стратегії. Шорт Дек — це саме той вид покеру, який може винагородити сміливців.

За свою покерну кар’єру Том Дван заробив менше 3,5 мільйонів доларів призових у живих турнірах. Харизма і яскрава манера гри зробили американця одним з найпопулярніших покеристів сучасності.