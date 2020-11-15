Зірковий американський хайролер Айзек Хекстон підтвердив реноме одного з найкращих гравців у Холдем з короткою колодою.

Айзек став чемпіоном турніру HRW 14 Short Deck High Roller. Покерні багатії за вхід у змагання платили по 10,3 тисяч доларів. 34 бай-іни гарантували чималий призовий фонд — 340 тисяч "баксів".

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У зону виплат потрапляли тільки п’ятеро учасників. Хекстон, на правах одного з фаворитів, доволі швидко захопив лідерство. Згодом, американець «взяв паузу»: трохи розгубив перевагу, але зароблений стек все ж дозволив Айзеку "дожити" до фінального столу.

На вирішальному етапі турніру Хекстон показав клас. Йому вистачило терпіння дочекатися моменту, коли Аміхай Берер вибив Стояна Маданжієва. Болгарин фінішував третім і заробив 57 тисяч доларів.

Тож у фінальному хедз-апі Хекстону протистояв Берер. Американець зміг перемогти кишенькові тузи суперника і ця роздача стала переломним моментом дуелі. Айзек захопив лідерство й врешті став чемпіоном. Канадець за друге місце отримав майже 91 тисячу доларів. Хекстон заробив 153 тисячі "зелених".

Відзначимо, що Айзек Хекстон є одним з найуспішніших покеристів. За свою кар’єру він уже заробив 27,6 мільйонів доларів призових у живих турнірах. Це шістнадцятий найкращий результат в історії гри.