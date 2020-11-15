Звездный американский хайроллер Айзек Хекстон подтвердил реноме одного из лучших игроков в Холдем с короткой колодой.

Айзек стал чемпионом турнира HRW 14 Short Deck High Roller. За вход в соревнование покерные богачи заплатили по 10,3 тысяч долларов и 34 бай-ина гарантировали немалый призовой фонд — 340 тысяч "баксов".

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Но в зону выплат попали только пятеро участников. Хекстон, на правах одного из фаворитов, довольно быстро захватил лидерство. Впоследствии, американец "взял паузу": немного растерял преимущество, но заработанный стек все же позволил Айзеку "дожить" до финального стола.

На решающем этапе турнира Хэкстон продемонстрировал отличную выдержку. Ему хватило терпения дождаться момента, когда Амихай Берер выбил Стояна Маданжиева. Болгарин финишировал третьим и заработал 57 тысяч долларов.

В финальном хедз-апе против Берера, американец смог победить карманные тузы соперника и эта раздача стала переломным моментом дуэли. Айзек захватил лидерство и в итоге стал чемпионом. За второе место канадец получил почти 91 тысячу долларов. Хэкстон заработал 153 тысячи "зеленых".

Отметим, что Айзек Хэкстон является одним из самых успешных мировых покеристов. За свою карьеру он уже заработал 27,6 миллионов долларов призовых в живых турнирах. Это шестнадцатый лучший результат в истории игры.