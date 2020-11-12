Звездный белорусский хайроллер Никита Бодяковский вновь подтвердил свой статус.

Бодяковский стал чемпионом турнира серии EPT Online. На этот титул претендовало много других известных игроков. В частности, немец Федор Хольц занял 11 место (27,6 тысяч долларов призовых), а Конор Бресфорд стал девятым (33 тысячи "баксов"). Отметим, что британец борется за звание лучшего онлайн-покериста года.

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Перед решающим хедз-апом Бодяковский и игрок с ником "lambest2" заключили соглашение. В итоге они заработали почти одинаково: Никита стал чемпионом и получил 222,4 тысячи долларов, а его оппонент всего на 900 "баксов" меньше. Отметим, что вход в турнир стоил 10,3 тысяч "зеленых", а общий призовой фонд перевалил за миллион долларов!

Это далеко не первый громкий успех белоруса во время карантина.