Зірковий білоруський хайролер Микита Бодяковський знову підтвердив свій статус.

Бодяковський став чемпіоном турніру серії EPT Online. На цей титул претендувало багато інших відомих гравців. Зокрема, німець Федор Хольц посів 11 місце (27,6 тисяч доларів призових), а Конор Бресфорд став дев’ятим (33 тисячі "баксів"). Відзначимо, що британець бореться за звання найкращого онлайн-покериста року.

Читайте також: Українець заробив в онлайні 200 тисяч доларів

Перед вирішальним хедз-апом Бодяковський і гравець з ніком "lambest2" уклали уходу. В підсумку заробили майже однаково: Микита врешті став чемпіоном і отримав 222,4 тисячі доларів, а його опонент усього на 900 "баксів" менше. Відзначимо, що вхід у турнір коштував 10,3 тисяч "зелених", а загальний призовий фонд перевалив за мільйон доларів!

Це далеко не перший гучний успіх білоруса під час карантину.