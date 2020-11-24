Известный американский покерист Том Дван рассказал об особенностях игры в покер с короткой колодой карт.

Дван дал интервью Poker King. Прежде всего он заметил, что популярность 6+ покера заметно растет. По мнению Тома, это логично, ведь этот вариант игры является очень ярким: высокие комбинации здесь собрать легче. Соответственно, драматические раздачи случаются часто.

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Американец утверждает, что пока совсем немного покеристов понимают стратегию в этом виде покера. Поэтому конкуренция здесь заметно ниже, чем в Холдеме.

Дван поделился своей стратегией игры. Главной ошибкой покерист назвал неагрессивные действия в хорошей позиции за столом.

В покере с короткой колодой решительные действия случаются очень часто и новичку трудно осмелиться броситься в горнило битвы, даже с перспективной рукой. Здесь следует играть смело, иначе большую часть вашего стека просто съедят.

Том Дван имеет реноме человека, который очень ловко блефует и имеет нестандартное мышление. Поэтому неудивительно, что американец рекомендует не бояться выходить за рамки привычной стратегии. Шорт Дек – это именно тот вид покера, который может вознаградить смельчаков.

За свою покерную карьеру Том Дван заработал менее 3,5 миллиона долларов призовых в живых турнирах. Харизма и яркая манера игры сделали американца одним из самых популярных покеристов современности.