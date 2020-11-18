Це нарешті сталося. Даніель Негреану і Даг Полк таки посварилися під час свого хедз-ап поєдинку.

Нагадаємо, зараз триває принципова тет-а-тет дуель між гігантами покеру. Доволі несподівано лідерство захопив андердог зустрічі Даніель Негреану.

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Мабуть ще менш очікуваним було те, що запальні канадець та американець стільки часу дружно грали в покер. Ніяких тобі зайвих треш-токів, звинувачень чи образ… Але на довго хлопців не вистачило. Цікаво, що сварку розпочав навіть не Даг чи Даніель, а Біл Перкінс. Він є другом Негреану і відомо, що Біл поставив чималу суму на тріумф канадця.

Саме Перкінс виніс на загальне обговорення причини невеличкої паузи в матчі. Він розповів, що зараз сторони досліджують ймовірне порушення правил матчу з боку Полка. Суть у тому, що сторони домовилися не використовувати потужні аналітичні програми, які допомагають під час розбору сесій і, відповідно, дозволяють розробити правильну тактику на майбутнє. Негреану ж підозрює, що Даг все ж вдався до допомоги таких "шпаргалок".

Американець переконує, що не порушував правила. Ба більше, у нього з Даніелем начебто зараз триває діалог на цю тему. І, на думку американця, Перкінс дарма вивів цей скандал на загальний розсуд.

Та все ж свою думку з цього приводу в соціальних мережах не виклав хіба що лінивий. Головне, що суперники не розсварилися і матч не скасували.