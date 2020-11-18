Это наконец произошло. Даниэль Негреану и Даг Полк все же поссорились во время своего хедз-ап поединка.

Напомним, сейчас идет принципиальная тет-а-тет дуэль между гигантами покера. Довольно неожиданно лидерство захватил андердог встречи Даниэль Негреану.

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Видимо, еще менее ожидаемым было то, что зажигтельные канадец и американец столько времени просто дружно играли в покер. Никаких тебе лишних трэш-токов, обвинений или обид... Но надолго ребят не хватило. Интересно, что ссору начал даже не Даг или Даниэль, а Билл Перкинс. Он является другом Негреану и известно, что Билл поставил большую сумму на триумф канадца.

Именно Перкинс вынес на всеобщее обсуждение причины небольшой паузы в матче. Он рассказал, что сейчас стороны расследуют возможное нарушение правил матча со стороны Полка. Суть в том, что игроки договорились не использовать мощные аналитические программы, которые помогают при разборе сессий и, соответственно, позволяют разработать правильную тактику на будущее. Негреану же подозревает, что Даг все же обратился к помощи таких "шпаргалок".

Американец утверждает, что не нарушал правила. Более того, у него с Даниэлем якобы сейчас идет диалог на эту тему. И, по мнению американца, Перкинс зря вынес этот скандал на всеобщее обозрение.

И все же свое мнение по этому поводу в социальных сетях не выложил разве что ленивый. Главное, что соперники не рассорились и матч не отменили.