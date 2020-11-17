Немецкий покерист Доминик Ницше – один из ведущих игроков современности. Он входит в топ-40 в истории по карьерным выигрышам (более 18 миллионов долларов) и в его активе есть победы на WPT и уже четыре браслета WSOP.

Для полного счастья не хватало разве что титула EPT и Ницше, наконец, закрыл и этот гештальт. Доминик стал триумфатором EPT Online Cup с бай-ином 215 долларов. Сравнительно недорогая стоимость билета позволила сформировать большое поле в 2 833 входа, поэтому Ницше пришлось очень постараться ради победы.

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Так или иначе, Доминик добрался до финального стола, где довольно быстро стал чип-лидером, после чего не оставил соперникам ни единого шанса. Ницше провел "финалку" в абсолютно доминирующем стиле, пользуясь всеми преимуществами большого стека. Когда в игре оставалось четверо покеристов, в руках у Доминика было 75% всех турнирных фишек.

При таких обстоятельствах помешать победе немца могло только чудо, но его не случилось. В хедз-апе Ницше разобрался с представителем Польши под ником "acapulcoo" и, таким образом, заработал свой первый в карьере трофей EPT. Кроме трофея, чемпиону досталось 82 тысяч долларов призовых, упомянутый финалист "acapulco" положил в кошелек 58 тысяч.