Половина дистанции самой престижной серии года позади, и игроки разделили уже более 10 000 000 призовых гривен!

Соревнования в Кубке Украины по онлайн-покеру в разгаре! В турнирах серии, проходящей на PokerMatch, уже приняли участие более 19,096 уникальных игроков, которые разыграли между собой более чем 10 000 000 гривен призовых! В зону выплат 30 прошедших ивентов попали 4 160 спортсменов, которые и стали главными "нарушителями спокойствия" в самой престижной серии года.

Читайте также: Украинских покеристов озолотили на "Олимпийском"

Один из них, игрок с ником mozok911, смог завоевать даже два чемпионских трофея в турнирах по Китайскому покеру. Вот это мастерство!

Кроме этого замечательного результата, следует также отметить победу Ольги "mangusta" Ермольчевой. Амбассадор PokerMatch сумела обыграть немало достойных соперников и стала обладателем именной медали турнира OFC "Кубок Сум". Кстати, эмоциями от победы красавицы можно насладиться, просмотрев запись ее стрима.

Также ожесточенной борьбой может похвастаться и третий миллионник, Кубок Луганска. Победу в нем одержал покерист с ником xen1tron. Он оказался сильнее, чем поле из 1,655 входов, и заработал 146,984 гривны! Поздравляем!

Ну и, конечно, не стоит забывать о погоне за главными призами двух "Турнироманий". Напомним, победителей акций ждут 55,000 гривен призовых, поэтому каждый спортсмен, конечно же, демонстрирует все, на что он способен.

Лидерство в "Турниромании Глобал", в зачет которой идут абсолютно все турниры PokerMatch по Холдему, Омахе и OFC, захватил игрок с ником mystery_xx, а спортсмен alkash69 пока уверенно лидирует в "Турниромании Титул", где учитываются только главные турниры дня.

Все результаты серии можно увидеть на официальной странице PokerMatch.

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2 500 гривен на счет и покоряйте вершины спортивного покера!

Играйте в покер где угодно, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!