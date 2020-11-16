Половина дистанції найпрестижнішої серії року позаду, і гравці розділили вже понад 10 000 000 призових гривень!

Змагання в Кубку України з онлайн-покеру у розпалі! У турнірах серії, що проходить на PokerMatch, уже взяли участь понад 19,096 унікальних гравців, які розіграли між собою більше ніж 10 000 000 гривень призових! У зону виплат 30 минулих івентів потрапили 4 160 спортсменів, що й стали головними "порушниками спокою" в найпрестижнішій серії року.

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А один з них, гравець із ніком mozok911, зміг завоювати навіть два чемпіонські трофеї в турнірах із Китайського покеру. Оце так майстерність!

Крім цього чудового результату, слід також відзначити перемогу Ольги "mangusta" Єрмольчевої. Амбасадор PokerMatch зуміла обіграти чимало гідних суперників і стала володарем іменної медалі турніра OFC "Кубок Сум". До речі, емоціями від перемоги красуні можна насолодитися, переглянувши запис її стріму.

Також запеклою боротьбою може похвалитися й третій мільйонник, Кубок Луганська. Перемогу в ньому здобув покерист із ніком xen1tron. Він виявився сильнішим, ніж поле з 1,655 входів, і заробив 146,984 гривні! Вітаємо!

Ну і, звичайно, не варто забувати про гонитву за головними призами двох "Турніроманій". Нагадаємо, переможців акцій чекають 55,000 гривень призових, тому кожен спортсмен, звичайно ж, демонструє все, на що він здатен.

Лідерство в "Турніроманії Глобал", в залік якої йдуть абсолютно всі турніри PokerMatch із Холдему, Омахи та OFC, захопив гравець із ніком mystery_xx, а гравець alkash69 поки що впевнено лідирує в "Турніроманії Титул", де враховуються тільки головні турніри дня.

Всі результати серії можна побачити на офіційній сторінці PokerMatch.

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