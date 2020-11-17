Німецький покерист Домінік Ніцше – один з провідних гравців сучасності. Він входить до топ-40 в історії за кар’єрними виграшами (понад 18 млн доларів), має в активі перемоги на WPT і вже чотири браслети WSOP.

До повного щастя бракувало хіба що титулу на EPT і Ніцше врешті закрив і цей гештальт. Домінік став тріумфатором EPT Online Cup з бай-іном 215 доларів. Порівняно недорога вартість квитка дозволила сформувати велике поле у 2 833 входи, тож Ніцше довелося добряче постаратися задля перемоги.

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Так чи інакше, Домінік дістався до фінального столу, де досить швидко став чіп-лідером після чого, не залишив суперникам ані шансу. Ніцше провів "фіналку" у абсолютно домінантному стилі, сповна використовуючи перевагу великого стеку. Коли в грі залишалося четверо покеристів, в руках у Домініка були 75% усіх турнірних фішок.

За таких обставин завадити перемозі німця могло хіба що диво, та його не трапилося. У хедз-апі Ніцше розібрався із представником Польщі під ніком "acapulcoo" і, відтак, заробив свій перший у кар’єрі трофей EPT. Окрім трофею, чемпіону дісталося 82 тисячі доларів призових, згаданий фіналіст "acapulco" поклав у гаманець 58 тисяч.