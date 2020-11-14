Даниэль Негреану показал, что его зря считали огромным аутсайдером поединка против Дага Полка. Канадец разгромил соперника в пятой сессии матча.

Первый час встречи прошел в монотонной борьбе. Ярких моментов было мало. Поэтому каждый остался на своих позициях.

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Расшевелила покеристов раздача, в которой Негреану доехал стрит. Даниэль получил психологическое преимущество и начал буквально громить принципиального соперника. Канадец играл очень агрессивно и уверенно. За пятую сессию (1 737 рук) Даниэль выиграл у Дага почти 207 тысяч долларов!

Вполне справедливо, что именно Негреану лидирует в матче. Правда, преимущество в 26 тысяч долларов трудно назвать уж слишком большим. Особенно учитывая то, по какому сценарию идет поединок. Принципиальная дуэль покерных звезд, безусловно, оправдывает ожидания болельщиков.