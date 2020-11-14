Даніель Негреану показав, що даремно його вважали великим аутсайдером поєдинку проти Дага Полка. Канадець розгромив суперника у п’ятій сесії матчу.

Перша година зустрічі минула у монотонній боротьбі. Яскравих моментів було обмаль. Тому кожен залишився при своїх.

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Розворушила покеристів роздача, у якій Негреану доїхав стріт. Даніель отримав психологічну перевагу і почав буквально громити принципового суперника. Канадець грав дуже агресивно та впевнено. За п’яту сесію (1 737 рук) Даніель виграв у Дага майже 207 тисяч доларів!

Цілком справедливо, що саме Негреану лідирує в матчі. Щоправда, перевагу у 26 тисяч доларів важко назвати аж надто великою. Особливо, зважаючи на те, за яким сценарієм триває поєдинок. Принципова дуель покерних зірок, безумовно, виправдовує очікування вболівальників.