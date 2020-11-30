Даг Полк – главный покерный ньюзмейкер последних недель, не дожидаясь завершения дуэли против Даниэля Негреану, вызвал на поединок еще двух знаменитых игроков. Под прицелом безудержного американца – Дойл Брансон и Билл Перкинс.

Окрыленный успехом промежуточных результатов в противостоянии с Даниэлем Негреану, Даг Полк ищет себе занятие уже на перспективу. В свете недавнего скандала, который разжег известный бизнесмен и покерист Билл Перкинс, Полк "жаждет именно его крови".

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Перкинс уже получил вызов от Полка, который предлагает встретиться вживую и сыграть дорогой кэш с лимитами 200/400 долларов. На пути схватки может стать пандемия, поскольку соперникам будет непросто определиться с полем боя. Кроме того, Перкинс, похоже, откровенно опасается за свой кошелек. Ведь просит Полка дать ему время на подготовку.

Дойл Брансон. Фото: Poker Central

Легенде покера Дойлу Брансону дополнительные тренировки уж точно не нужны. Американец, профессионально играюший в покер чуть ли не полвека, "попал на карандаш" Дагу Полку. "Texas Dolly" также задел молодого соотечественника своим комментарием относительно вероятного мошенничества. На вызов Брансон пока не ответил, да и сомнительно, что в свои 87 лет согласится на такую авантюру.