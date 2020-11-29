Так можно и обанкротиться: Полк продолжает громить Негреану в покерной битве
Даг Полк разбил Даниэля Негреану в двенадцатой сессии их хедз-ап поединка. Американец выиграл уже почти 600 тысяч долларов!
Лишь чуть больше трех часов понадобилось Полку, чтобы забрать у соперника 332 тысячи "зеленых". Это целых 8 бай-инов!
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Сам Даг так отреагировал на свой успех:
Просто сумасшедшая сессия. Каждый хиро-колл был уместным, прошел каждый крупный блеф! Просто сессия мечты!
Такой результат, безусловно, ударил не только по кошельку канадца, но и по его самолюбию. Тем более, еще не так давно именно Даниэль был неожиданным лидером матча. Но, похоже, Полк включился не на шутку и теперь Негреану откровенно не позавидуешь.
Совсем не верят в канадца и эксперты: коэффициент на его итоговый триумф аж 12,5, на Полка – 1,04.
Отметим, что сейчас соперники сыграли лишь чуть более 5,7 тысячи раздач из 25 тысяч запланированных. Даг лидирует на 596 тысяч долларов. Преимущество, конечно, огромное, но случиться может все, что угодно.
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