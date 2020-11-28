Этот сериал — самый популярный на Netflix. Его уже просмотрели более чем 62 миллиона аккаунтов. И это всего за первые 28 дней.

Поиски по теме "Как играть в шахматы" достигли девятилетнего пика, а актриса Аня Тейлор-Джой стала известной благодаря своему изображению шахматной протеже Бет Хармон.

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Упрощенный, но увлекательный подход к игре режиссера Скотта Франко привел многих к размышлениям о том, чего может достичь покерная версия картины.

PokerNews пообщался с женским гроссмейстером, двукратной чемпионкой США и покеристкой Дженнифер Шахаде. Она рассказала, что почерпнула для себя из сериала. В частности, считает, что подобный покерный многосерийный фильм также был бы популярным:

Я уверена, что хорошо написанное шоу вокруг покера было бы замечательным инструментом для повышения уровня популярности этой игры. Очень надеюсь, что успех "Хода королевы" вдохновит писателей и режиссеров на создание и других картин вокруг таких видов спорта.

Шахаде утверждает, что для того, чтобы сделать достойную покерную версию такого сериала, режиссеру необходима помощь профессионалов, которые смогут объяснить нюансы игры, как это в "Ходе королевы" сделал один из лучших шахматистов в истории Гарри Каспаров.



Дженнифер Шахаде. Фото: PokerCentral

По мнению Дженнифер Шахаде, один из секретов успеха сериала – общая доступность шахмат. Такая же черта есть и в покере. Также американка сравнила эти две интеллектуальные игры:

Думаю, новичок быстрее достигает компетенции в покере. Но для достижения очень высокого уровня, в обоих видах спорта нужны почти одинаковые обязательства: игра, компьютерная подготовка, тщательный самоанализ и изучение игр лучших профессионалов.