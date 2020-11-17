Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью Levitov Chess рассказал о своем увлечении покером.

"Случайно наткнулся в интернете... и едва не пропустил турнир", — так состоялось знакомство гроссмейстера с покером. Эта игра так захватила россиянина, что он и не заметил, как просидел за экраном часов 12 и даже едва не прозевал утренний шахматный турнир.

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С того времени понеслось. Грищука называют лучшим покеристом среди шахматной элиты. Он подтверждает, что сейчас уже зарабатывает и покером. Сколько именно, правда, не уточняет. Но признается, что на старте своей покерной карьеры в основном проигрывал.

По сути я долгое время был одновременно и шахматным, и покерным профессионалом. Играл одновременно ради денег и удовольствия. В конце концов, как и в шахматы. Не знаю повлиял ли покер на мою шахматную карьеру, трудно сказать.

Сейчас Александр сосредоточился на основной своей работе — шахматах. В покер играет изредка, лишь для удовольствия. По мнению Грищука, на пике своей покерной силы он играл очень хорошо. Россиянин даже отказался отвечать, какой процент заработанных денег ему принес покер, а какой шахматы. Чтобы лишний раз не привлекать внимание налоговиков.

Отметим, что Александр Грищук является одним из лучших шахматистов наших времен. Он занимает седьмое место в рейтинге FIDE и претендует на матч за шахматную корону против Магнуса Карлсена.