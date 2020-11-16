Талантливые люди – талантливы во всем. Лишний раз доказать известную поговорку решил популярный украинский про-игрок в Dota2 Илья Коробкин. Он финишировал вторым на одном из турниров EPT Online!

Хотя основное занятие Ильи – киберспорт, где Коробкин со своей бывшей командой "FlyToMoon" выиграл более 300 тысяч долларов призовых, все же он далеко не новичок в покере. Так, на своем Twitch-канале, имеющем более полумиллиона фолловеров, кроме матчей с Dota2, Илья часто стримит и покерные баталии.

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Все же такой результат на EPT стал первым действительно весомым успехом Коробкина в покере. Турнир с бай-ином 1050 долларов собрал аж 818 входов и украинцу не хватило совсем немного, чтобы стать лучшим из них. Правда, в какой-то момент Илья был близок и к тому, чтобы вообще остаться без призов.

Он довольно быстро заработал комфортный стек, но проиграл большую его часть перед самым бабблом. Когда до призовой зоны оставалось буквально несколько аутов Коробкин вынужден был выдвинуть все свои фишки в центр стола. К счастью, его А-А выстояли против 8-8 оппонента и украинец продолжил борьбу.

Наконец Илья добрался до финального стола, который очень быстро сократился до трех человек. Когда же игру покинул и нидерландец "ruben0721", Коробкин остался один на один с успешным профессионалом Педро Падильей, который за карьеру выиграл в онлайн-покере уже более 7 млн долларов. Опыт таки взял свое и первая ступенька и титул чемпиона EPT достались испанцу. Впрочем и второе место вряд ли очень расстроило Илью, ведь вместе с заработанным по ходу турнира баунти он обогатился более чем на 74 тысячи долларов. А заодно, в который раз приложил руку к популяризации онлайн-покера среди киберспортсменов.