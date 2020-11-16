Талановиті люди – талановиті у всьому. Зайвий раз довести відому приказку вирішив популярний український про-гравець у Dota2 Ілля Коробкін. Він фінішував другим на одному з турнірів EPT Online!

Хоча основне заняття Іллі – кіберспорт, де Коробкін зі своює колишньою командою "FlyToMoon" виграв понад 300 тисяч доларів призових, все ж він далеко не новачок у покері. Так на своєму Twitch-каналі, що має понад пів мільйона фоловерів, окрім матчів з Dota2, Ілля часто стрімить і покерні баталії.

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Все ж такий результат на EPT став першим дійсно вагомим успіхом Коробкіна у покері. Турнір із бай-іном 1050 доларів зібрав аж 818 входів і українцеві не вистачило зовсім трохи, аби стати найкращим з них. Щоправда, в якусь мить Ілля був близьким і до того, аби взагалі залишитися без призів.

Він досить швидко заробив комфортний стек, утім програв більшу його частину перед самісіньким баблом. Коли до призової зони залишалося буквально кілька аутів Коробкін змушений був висунути усі свої фішки в центр столу. На щастя, його А-А вистояли проти 8-8 опонента і українець продовжив боротьбу.

Врешті Ілля дістався до фінального столу, який дуже швидко скоротився до трьох людей. Коли ж гру покинув і нідерландець "ruben0721", Коробкін залишився сам на сам із успішним професіоналом Педро Падільєю, який за кар’єру виграв в онлайн-покері вже понад 7 млн доларів. Досвід таки взяв своє і перша сходинка та титул чемпіона EPT дісталися іспанцеві. Утім і друге місце навряд чи дуже засмутило Іллю, адже разом зі заробленим по ходу турніру баунті він збагатився на понад 74 тисячі доларів. А заодно, вкотре доклався до популяризації онлайн-покеру серед кіберспортсменів.