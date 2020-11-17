Триразовий чемпіон світу з бліцу Олександр Грищук в інтерв’ю Levitov Chess розказав про своє захоплення покером.

"Випадково наткнувся в інтернеті… і ледь не пропустив турнір", — так відбулося знайомство гросмейстера з покером. Ця гра так захопила росіянина, що він й не помітив, як просидів за екраном годин 12 і навіть ледь не проґавив ранковий шаховий турнір.

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З того часу — понеслося. Грищука називають найкращим покеристом серед шахової еліти. Він підтверджує, що зараз уже заробляє й покером. Скільки саме, щоправда, не уточнює. Але зізнається, що на старті своєї покерної кар’єри здебільшого програвав.

По суті я довгий час був одночасно і шаховим, і покерним професіоналом. Грав одночасно заради грошей та задоволення. Зрештою, як і в шахи. Не знаю чи покер якось впливав на мою шахову кар’єру, важко сказати.

Зараз Олександр зосередився на основній своїй роботі — шахах. В покер грає зрідка, лише для задоволення. На думку Грищука, на піку своєї покерної сили він грав дуже добре. Росіянин навіть відмовився відповідати, який відсоток зароблених грошей йому приніс покер, а який шахи. Аби зайвий раз не привертати увагу податківців.

Відзначимо, що Олександр Грищук є одним з найкращих шахістів наших часів. Він посідає сьоме місце в рейтингу FIDE і претендує на матч за Шахову корону проти Магнуса Карлсена.