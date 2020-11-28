Цей серіал — найпопулярніший на Netflix. Його уже переглянули з понад 62 мільйонів акаунтів. І це всього за перші 28 днів.

Пошуки за темою "Як грати в шахи" досягли дев'ятирічного піку, а актриса Аня Тейлор-Джой стала відомою завдяки своєму зображенню шахової протеже Бет Хармон.

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Спрощений, але захоплюючий підхід до гри режисера Скотта Франка привів багатьох до роздумів про те, чого може досягти покерна версія картини.

PokerNews поспілкувався з жіночим гросмейстером, дворазовою чемпіонкою США і покеристкою Дженніфер Шахаде. Вона розповіла, що почерпнула для себе зі серіалу. Зокрема, вважає, що схожий покерний багатосерійний фільм також був би популярним:

Я певна, що добре написане шоу довкола покеру було би чудовим інструментом для підвищення рівня популярності цієї гри. Дуже сподіваюся, що успіх "Гамбіту Королеви" надихне письменників і режисерів на створення й інших картин довкола таких видів спорту.

Шахаде переконує, що для того, аби зробити гідну покерну версію такого серіалу, режисерові необхідна допомога професіоналів, які зможуть пояснити нюанси гри, як це в "Гамбіті Королеви" зробив один з найкращих шахістів у історії Гарі Каспаров.



Дженніфер Шахаде. Фото: PokerCentral

На думку Дженніфер Шахаде, одним зі секретів успіху серіалу є загальна доступність шахів. Така ж риса є і в покеру. Також американка порівняла ці дві інтелектуальні гри:

Гадаю, новачок швидше досягає компетенції в покері. Але для досягнення дуже високого рівня, в обох видах спорту потрібні майже однакові зобов'язання: гра, комп'ютерна підготовка, ретельний самоаналіз та вивчення ігор найкращих професіоналів.