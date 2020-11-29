Даг Полк розтрощив Даніеля Негреану в дванадцятій сесії їхнього хедз-ап поєдинку. Американець виграв уже майже 600 тисяч доларів!

Лише трохи більше трьох годин вистачило Полку, аби забрати в суперника 332 тисячі "зелених". Це аж 8 бай-інів!

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Сам Даг так відреагував на свій успіх:

Просто божевільна сесія. Кожен хіро-кол був доречним, пройшов кожен великий блеф! Просто сесія мрії!

Такий результат, безумовно, вдарив не лише по гаманцю канадця, але й по його самолюбству. Тим паче, ще не так давно саме Даніель був несподіваним лідером матчу. Та, схоже, Полк увімкнувся не на жарт і тепер Негреану відверто не позаздриш.

Зовсім не вірять у канадця і експерти: коефіцієнт на його підсумковий тріумф аж 12,5, на Полка — 1,04.

Відзначимо, що наразі суперники зіграли лише трохи більше 5,7 тисяч роздач із 25 тисяч запланованих. Даг лідирує на 596 тисяч доларів. Перевага, звісно, величезна, але трапитися може все, що завгодно.