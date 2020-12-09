Організатори провідних покерних серій із оптимізмом дивляться у наступний рік. Проблем виникне чимало, прогнозують експерти, і повноцінний календар ми побачимо ще не скоро. Утім, досвід 2020-го допоможе значно пришвидшити процес реанімації.

World Poker Tour – одна із провідних серій, яка регулярно проводила турніри у всіх куточках планети, прагне повернутись у гру вже з початку наступного року. Керівники WPT уже анонсували свій візит на Тайвань, у Флориду та Сочі у перші місяці 2021 року.

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Організатори тверезо оцінюють ризики, які пов’язані із обмеженнями, як країн-господарів турнірів, так і регіонів, звідки добиратимуться учасники змагань. Деякі авіакомпанії уже оголосили про намір обмежувати переліт не вакцинованих пасажирів. Для покеристів, звісно, виняток не робитимуть.



Покер у 2021 році. Фото: Poker Central

Питання вакцинації, відтак, буде ключовим фактором, від якого буде залежати, зокрема, майбутнє "живого" покеру. Якщо цей процес гальмуватиметься, організатори покерних турнірів не проти взяти на озброєння досвід Світової серії покеру.

Мова про своєрідні гібридні турніри, початкова стадія яких відбувається в онлайні, а вирішальний етап, уже в нечисленній компанії – наживо. Такий формат, як показує досвід, покеристам зайшов.