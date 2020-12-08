Головна подія Cвітової серії покеру, яку цьогоріч проводять уже вдруге, набирає обертів. В міжнародному турнірі завершились онлайн-баталії. Попереду фінальний стіл, який проведуть наживо в чеському Розвадові.

Перша частина змагань, яку доповнить американський турнір, зібрала поле із 674 входів. Цього разу кожному довелось внести класичний для Main Event бай-ін – 10 000 доларів. Боротьба за заповітний фінальний стіл тривала більше 10 годин, а його учасники представляють різні країни з 3 частин світу.

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Із найбільшим стеком – 10.3 мільйони фішок (51 ВВ) – до чеського Розвадова їде маловідомий бразилець Бруно Боттеон. Він майже удвічі переважає найближчого конкурента португальця Мануеля Руіво. Утім, не цих двох вважають головними фаворитами на перемогу.



Даміан Салас. Фото: wsop.com

Власник третього стеку Даміан Салас – єдиний із когорти обраних, якому уже доводилось грати за фінальним столом Головної події. Аргентинець фінішував сьомим у Main Event 2017 року і виграв 1 425 000 доларів. Зрештою, саме Салас є найбільш успішним офлайн-гравцем за фіналкою – 2,69 мільйонів доларів призових за кар’єру.

Учасники фінального столу:

Бруно Боттеон (Бразилія) 10 317 743 Мануель Руіво (Португалія) 6 213 759 Даміан Салас (Аргентина) 5 653 528 Fullbabyfull (Ліхтенштейн) 4 232 560 Ханнес Спейсер (Австрія) 3 515 744 Домінікас Міколайтіс (Литва) 3 165 440 Рамон Муньйос (Іспанія) 3 035 940 Пеян Сан (Китай) 2 185 676 Стоян Обрешков (Болгарія) 2 119 610

Кожен із учасників фінального столу уже гарантував собі, щонайменше, 75 тисяч доларів. Чемпіон отримає 1 550 969 доларів і квиток у вирішальний хедз-ап проти переможця американського турніру. Ім’я суперфіналіста стане відомим 15 грудня. Щоправда, організатори побоюються, чи усім покеристам вдасться вчасно дістатись чеського Розвадова. Насамперед, це стосується представників Бразилії, Аргентини та Китаю.