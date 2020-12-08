Главное событие Всемирной серии покера, которую в этом году проводят уже во второй раз, набирает обороты. В международном турнире завершились онлайн-баталии и впереди нас ждет финальный стол, который пройдет вживую в чешском Розвадове.

Первая часть соревнований, которую дополнит американский турнир, собрала поле с 674 входов. На этот раз игрокам пришлось внести классический для Main Event бай-ин – 10 тысяч долларов. Борьба за заветный финальный стол длилась более 10 часов, а его участники представляют различные страны из 3 частей мира.

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С наибольшим стеком – 10.3 миллиона фишек (51 ВВ) – в чешский Розвадов едет малоизвестный бразилец Бруно Боттеон. Он почти вдвое превосходит ближайшего конкурента португальца Мануэля Руиво. Впрочем, не этих двух считают главными фаворитами на победу.



Дамиан Салас. Фото: wsop.com

Владелец третьего стека Дамиан Салас – единственный из когорты избранных, которому уже приходилось играть за финальным столом Главного события. Аргентинец финишировал седьмым в Main Event 2017 года и выиграл 1 425 000 долларов. В конце концов, именно Салас является наиболее успешным офлайн-игроком на финалке – 2 690 000 долларов призовых за карьеру.

Участники финального стола:

Бруно Боттеон (Бразилия) 10 317 743 Мануэль Руиво (Португалия) 6 213 759 Дамиан Салас (Аргентина) 5 653 528 Fullbabyfull (Лихтенштейн) 4 232 560 Ханнес Спейсер (Австрия) 3 515 744 Доминикас Миколайтис (Литва) 3 165 440 Рамон Муньйос (Испания) 3 035 940 Пэян Сан (Китай) 2 185 676 Стоян Обрешков (Болгария) 2 119 610

Каждый из участников финального стола уже гарантировал себе как минимум 75 тысяч долларов. Чемпион получит 1 550 969 долларов и билет в решающий хедз-ап против победителя американского турнира. Имя суперфиналиста станет известным 15 декабря. Правда, организаторы опасаются, всем ли покеристам удастся вовремя добраться до чешского Розвадова. Прежде всего, это касается представителей Бразилии, Аргентины и Китая.