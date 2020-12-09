Организаторы ведущих покерных серий с оптимизмом смотрят в следующий год. Проблем возникнет немало, прогнозируют эксперты, и полноценный календарь мы увидим еще не скоро. Впрочем, опыт 2020-го поможет значительно ускорить процесс реанимации.

World Poker Tour – одна из ведущих серий, которая регулярно проводила турниры во всех уголках планеты, стремится вернуться в игру уже с начала следующего года. Руководители WPT уже анонсировали свой визит на Тайвань, во Флориду и Сочи в первые месяцы 2021 года.

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Организаторы трезво оценивают риски, которые связаны с ограничениями, как стран-хозяев турниров, так и регионов, откуда будут добираться участники соревнований. Некоторые авиакомпании уже объявили о намерении ограничивать перелет не вакцинированных пассажиров. Для покеристов, конечно, исключений делать не будут.



Покер в 2021 году / Фото: Poker Central

Вопрос вакцинации, следовательно, будет ключевым фактором, от которого будет зависеть, в частности, будущее "живого" покера. Если этот процесс будет тормозиться, организаторы покерных турниров не прочь взять на вооружение опыт Мировой серии покера.

Речь о своеобразных гибридных турнирах, начальная стадия которых происходит в онлайне, а решающий этап, уже в немногочисленной компании – вживую. Такой формат, как показывает опыт, покеристам зашел.