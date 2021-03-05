Известный американский гроссмейстер Хикару Накамура организует турнир "Jokers Gambit".

Даты проведения соревнования пока неизвестны, но это точно будет благотворительное событие. Победитель не получит денег, лишь памятный приз.

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Участие в турнире подтвердили: Даниэль Негреану, Федор Хольц, Крис Манимейкер, Лив Бори, Даниэль Дворес, Мэтт Стейплс и другие.

Несмотря на то, что многие игроки профессионально занимаются обоими интеллектуальными видами спорта, совместные ивенты начали организовывать не так давно. Например, Даниэль Негреану участвует в любительском турнире "Pog Шам".

Напомним, в конце прошлого года в Украине состоялся грандиозный турнир "Игра королей". Сперва участники зарабатывали баллы игрой в шахматы, а затем в покер. Чемпионом стал довольно известный гроссмейстер Александр Шиманов.