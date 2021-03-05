Звездные покеристы сядут за шахматные доски
Известный американский гроссмейстер Хикару Накамура организует турнир "Jokers Gambit".
Даты проведения соревнования пока неизвестны, но это точно будет благотворительное событие. Победитель не получит денег, лишь памятный приз.
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Участие в турнире подтвердили: Даниэль Негреану, Федор Хольц, Крис Манимейкер, Лив Бори, Даниэль Дворес, Мэтт Стейплс и другие.
Несмотря на то, что многие игроки профессионально занимаются обоими интеллектуальными видами спорта, совместные ивенты начали организовывать не так давно. Например, Даниэль Негреану участвует в любительском турнире "Pog Шам".
Напомним, в конце прошлого года в Украине состоялся грандиозный турнир "Игра королей". Сперва участники зарабатывали баллы игрой в шахматы, а затем в покер. Чемпионом стал довольно известный гроссмейстер Александр Шиманов.
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